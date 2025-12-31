Padre de niño de 2 años que murió atropellado en Gamarra denuncia agresión de la policía

Tras el lamentable fallecimiento de un niño de 2 años, quien murió atropellado por un camión de caudales en el emporio comercial de Gamarra, el padre de la criatura, decidió romper su silencio tras lo ocurrido.

En declaraciones a la prensa, el padre, quien sería un comerciante del emporio, denunció que conductor de la unidad blindada se negó a hacerse responsable de lo ocurrido y reveló que fue agredido por parte de agentes policiales. Asimismo, instó a que el cuerpo de su pequeña sea levantado lo más pronto posible.

"¿Qué se va a bajar? (el conductor) (...) no quiso salir, la policía lo que hizo fue empujarme a mi, tumbarme, golpear a los que me ayudaban (...) recojan a mi hijo de ahí, que se apure ese perito", señaló el padre.

CONDUCTOR DETENIDO

A través de sus redes sociales, la Policía Nacional del Perú informó que el conductor del camión de caudales se encuentra detenido en la comisaría de Apolo para proceder con las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias en las que se dio la trágica muerte del menor.