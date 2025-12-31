Villa El Salvador se prepara para recibir el 2026: familias disfrutan de la playa Venecia

Cada vez quedan menos horas para la llegada del 2026 y, en ese contexto, decenas de familias se encuentran llegando a la playa Venecia de Villa El Salvador, uno de los balnearios con mayor concurrencia de ciudadanos en estas fechas.

En un recorrido que realizó un equipo de Panamericana Televisión, se pudo conocer que las personas recibirán la medianoche con sus seres queridos y muchos de ellos se quedarán hasta el día siguiente con los diversos potajes que se ofrecen.

¿POR QUÉ LAS PERSONAS LLEGAN A LAS PLAYAS?

De acuerdo a las creencias, las personas acuden a las diversas playas del Perú con el propósito de dejar la mala energía en el mar y así poder iniciar un Año Nuevo de la mejor manera y dejando las malas vibras en el pasado.

Cabe mencionar que se han desplegado miembros de la unidad de salvataje en el balneario con la intención de salvaguardar la integridad de los ciudadanos que deseen ingresar al mar, el cual tiene una corriente fuerte.