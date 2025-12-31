Año Nuevo 2026: Estos son los precios del Paradero Próceres para viajar al sur

A pocas horas de la llegada del Año Nuevo, ciudadanos vienen aproximándose al Paradero Próceres, ubicado a pocos metros del terminal de Atocongo, para realizar viajes de última hora al sur del país.

Específicamente, los buses que parten del paradero Próceres se dirigen a destinos como Ica, Chincha, Cañete, Pisco, por su parte, quienes van a lugares más alejados al sur como Arequipa y Moquegua, toman sus buses en el mismo terminal terrestre.

Cabe precisar que los viajeros vienen llegando desde las primeras horas del día en el Paradero, sin embargo, la cantidad de gente hasta el momento es moderada, debido a que aún hay personas que trabajan el día de hoy. Se espera que a partir de las 5:00 pm la afluencia de personas aumente considerablemente.

PRECIOS

Los precios de los pasajes para los destinos del sur son los siguientes: Cañete (15 soles), Chincha (25 soles), Pisco (30 soles), Ica (35 soles). En el caso de los vehículos informales, los precios llegan a duplicarse.