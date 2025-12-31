Tragedia previo al Año Nuevo: camión de caudales atropella y mata a niño en Gamarra

A menos de 12 horas de la llegada del Año Nuevo, la tragedia rondó en Gamarra. El conductor de un camión de caudales que transitaba por las calles del emporio comercial atropelló y mató a un niño e hijo de un comerciante.

Tras este accidente, se desplegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) hasta el lugar de la tragedia para cercar la zona. El chofer fue conducido hacia la comisaría de Apolo, donde permanecerá detenido, mientras se inician las diligencias.

De acuerdo a la información recogida por un equipo de Panamericana Televisión, los padres del menor fallecido intentaron tomar justicia con sus propias manos, ya que decidieron golpear y romper las lunas de la unidad blindada.

CUERPO DEL PEQUEÑO PERMANECIÓ TENDIDO EN LA VÍA

Posterior a los minutos del accidente y ante la ausencia del fiscal para el levantamiento del cadáver, el cuerpo del pequeño permaneció tendido en la vía, mientras que sus familiares se encontraban en la comisaría de Apolo iniciando los trámites para denunciar el suceso.