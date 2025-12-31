Cábalas de Año Nuevo: ofrecen amuletos desde S/1 para atraer la fortuna en 2026

Quedan menos de 12 horas para que termine el 2025 y comience el 2026. Previo al Año Nuevo, decenas de ciudadanos llegan al Barrio Chino en el Cercado de Lima para comprar los amuletos y utilizarlos como cábalas a la medianoche.

En un recorrido que realizó un equipo de Panamericana Televisión, se conoció que los vendedores se encuentran ofertando imágenes de caballo desde S/1. Las personas que adquieren estos productos lo hacen con el propósito de tener un año lleno de fortuna.

¿CÓMO SE UTILIZAN LOS AMULETOS?

Los ciudadanos que son creyentes del calendario chino colocan las figuras dentro de sus billeteras, las cuales acompañan con lentejas o arroz, ya que consideran que esta cábala ayuda a que puedan tener un año próspero.

Cabe mencionar que no solo los amuletos se encuentran dando la hora en el Barrio Chino, sino que también se están generando extensas colas en los locales de comida de la zona, porque las personas buscan llevar chancho o pato para la última cena de este 2025.