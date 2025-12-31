Año Nuevo 2026: limpias y amuletos a horas de despedir el 2025

A pocas horas de despedir el 2025, en Lima se desarrollan diversas ferias de los deseos de último momento, hasta donde acuden decenas de personas para realizar las tradicionales “limpias” con el objetivo de recibir el Año Nuevo 2026 con energías positivas y buen augurio.

En estas ferias, expertos esotéricos elaboran amuletos y rituales especiales para atraer prosperidad, trabajo y abundancia en el 2026. Uno de estos espacios se ubica en la avenida 28 de Julio, donde los visitantes buscan cumplir sus deseos y fortalecer la buena fortuna para el nuevo año.

Los expertos en estas cábalas aseguran que el 2026 será el año del caballo, símbolo de avance firme y seguro hacia el éxito personal y económico. Además, ofrecen maquetas de autos, casas y negocios, elementos que los compradores adquieren como representación simbólica para materializar sus metas durante el próximo año.

AMULETOS ACCESIBLES PARA ATRAER EL DINERO Y LA ABUNDANCIA

Otro de los artículos más solicitados en estas fechas es la billetera de la fortuna, que incluye objetos diseñados para atraer el éxito económico y la estabilidad financiera en el 2026. Los precios son accesibles, desde menos de 10 soles, y varían según la cantidad, el tamaño y la necesidad de cada persona.