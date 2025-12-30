Parque de las Leyendas se prepara para recibir más de 100 mil visitantes por feriado de Año Nuevo

La diversión recién comienza y, en la antesala del Año Nuevo, muchas familias han optado por cerrar el año con un paseo familiar en el Parque de las Leyendas de San Miguel, uno de los espacios recreativos más visitados de Lima. Con la llegada de las vacaciones escolares, este emblemático recinto ha recibido durante el 2025 a más de 2.5 millones de visitantes, cifra que podría incrementarse considerablemente desde el 1 de enero de 2026.

La gerente general del parque, Azucena Colcas, señaló que durante el feriado largo de fin de año se espera una afluencia récord. El año pasado, entre el 31 de diciembre y los primeros días de enero, el parque recibió alrededor de 80 mil personas, mientras que para este año la proyección supera los 100 mil visitantes, consolidando al recinto como una de las principales alternativas de entretenimiento familiar.

A pocas horas del inicio del nuevo año, familias provenientes de distintas regiones del país, como Tingo María, recorren el parque atraídas por su diversidad de fauna y flora. Los más pequeños expresan su entusiasmo por conocer especies como los capibaras, monos y pingüinos, animales que se han convertido en los favoritos de la temporada. Esta preferencia responde a una tendencia mundial que ha incrementado el interés por estas especies.

ANIMALES RESCATADOS

El Parque de las Leyendas alberga más de 2,500 animales, muchos de ellos rescatados del tráfico ilegal de fauna silvestre o recibidos tras ser abandonados por sus dueños. Además de ser un espacio de recreación, cumple un rol clave en la protección y cuidado animal. Para este verano, el recinto ofrecerá vacaciones útiles, donde los niños aprenderán sobre el cuidado de los animales y la historia arqueológica de Lima, reforzando su compromiso educativo y cultural.