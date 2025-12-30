¿Quién es el peruano del año?: ciudadanos destacan a Julio Velarde y Papa León XIV

Con el cierre del 2025, una pregunta se repitió en calles y plazas del país: ¿Quién es el peruano del año? Al recoger testimonios en diversas regiones, los ciudadanos coincidieron en destacar a personajes que, desde distintos ámbitos, lograron inspirar esperanza y reconocimiento en medio de un contexto marcado por dificultades sociales y políticas.

Uno de los nombres más mencionados fue el del Papa León XIV, cuya historia mantiene un vínculo profundo con el Perú. Su elección como sumo pontífice generó sorpresa y orgullo, especialmente por los años que vivió en el país y por contar incluso con DNI peruano. Para muchos, su figura representa un ejemplo de vida, paz y liderazgo espiritual en tiempos de incertidumbre.

Otro personaje destacado fue Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, a quien los ciudadanos reconocen por su papel clave en la estabilidad macroeconómica del país. En un escenario político cambiante, su gestión ha sido valorada por mantener a flote la economía y por el impacto directo de sus decisiones en la vida cotidiana de millones de peruanos.

JOVEN REVELACIÓN

Finalmente, como revelación del año, apareció el nombre de Cliver Huamán, un joven de apenas 16 años que conmovió al país al narrar partidos de fútbol desde lo alto del cerro del estadio Monumental y que luego llevó su talento incluso a Europa. Su historia de esfuerzo y perseverancia se ha convertido en un símbolo de esperanza y en la prueba de que los sueños, incluso los más lejanos, pueden cumplirse.