Revelan resultado de necropsia realizada a perrita 'Susu'

Han pasado cinco días desde que se dio a conocer el caso de Susu, la perrita víctima de presunta crueldad animal en la avenida Contisuyo, en el distrito de Independencia, luego de que fuera ahorcada en plena vía pública por su dueño, identificado como Óscar Balarezo.

RESULTADOS DE NECROPSIA

En las últimas horas se dieron a conocer los resultados de la necropsia practicada al animal, en la que se concluye que Susu murió por asfixia mecánica. Este informe médico resulta clave para el proceso de investigación y confirma la gravedad de las agresiones sufridas por la mascota.

El médico veterinario forense Jhon Islachin explicó que durante la evaluación se hallaron lesiones compatibles con asfixia cervical, además de procesos degenerativos a nivel de la columna.

Ante este contexto, Milagros Tovar, abogada e integrante del Comité de Protección y Bienestar Animal de la Región Arequipa, señaló que existen elementos suficientes para considerar que el hombre cometió el delito de maltrato animal, el cual contempla una pena de dos a tres años de prisión, conforme a la legislación vigente.