Así cayeron “Los Mexicanos”: dos trabajadores de la Municipalidad de La Victoria entre los detenidos

De cumplir jornadas laborales de 7 de la mañana a 7 de la noche en la Municipalidad de La Victoria, pasaron a ser señalados como presuntos miembros de la banda criminal “Los Mexicanos”. Así fueron identificados dos trabajadores municipales que integran el grupo de cinco sujetos capturados por la Policía Nacional en el Cercado de Lima, considerada la más reciente guarida de esta organización dedicada a la extorsión.

Según la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri, “Los Mexicanos” operan en el país desde hace al menos ocho años y su nombre se ha vuelto recurrente en amenazas dirigidas a transportistas, pequeños comerciantes, bodegueros y otros negocios. En los últimos meses, la banda habría fijado su centro de operaciones en el Cercado de Lima, tras desplazarse constantemente de distrito en distrito para evadir a la policía.

Durante la intervención, los agentes hallaron dispositivos tecnológicos que dificultaban la comunicación y reducían la señal telefónica, presuntos bloqueadores usados para evitar el rastreo. Además, se encontraron indicios de elaboración de drogas sintéticas y elementos vinculados al culto a la Santa Muerte, al que los detenidos rendían ofrendas bajo la creencia de obtener protección en sus actividades criminales.

CABECILLA OPERARÍA EN MÉXICO

Las investigaciones revelan que los extorsionadores exigían pagos de entre mil y dos mil soles, montos que se incrementaban con amenazas armadas, generando deudas impagables. El presunto cabecilla sería un peruano que reside en México y viaja periódicamente al país para proveer logística, dinero y armamento. Tras la captura, la Municipalidad de La Victoria emitió un comunicado condenando enérgicamente los hechos.