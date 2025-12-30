¿Cuáles son los destinos favoritos para celebrar Año Nuevo?

A solo un día de la llegada del Año Nuevo, un considerable número de limeños ha iniciado su viaje al interior del país para celebrar estas fiestas en familia. El puente Atocongo, en el distrito de San Juan de Miraflores, se ha convertido en un punto clave de encuentro para quienes buscan trasladarse principalmente hacia el sur, con destinos como Ica, Arequipa y Ayacucho entre los más solicitados.

Desde tempranas horas, decenas de ciudadanos llegaron al conocido paradero en busca de opciones de transporte más económicas que las ofrecidas en los terminales terrestres formales. Muchos viajeros indicaron que, aunque los precios se han incrementado, esta situación se repite todos los años durante las fiestas de fin de año debido a la alta demanda.

Justamente, el aumento de los pasajes ha sido notorio. Viajar a Arequipa, que en temporada regular cuesta alrededor de S/70, ahora bordea los S/150, mientras que los boletos a Ayacucho pasaron de S/50 a cerca de S/90. A pesar de ello, la afluencia de pasajeros continúa en aumento conforme se acerca la Nochevieja.

OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN

Ante esta gran concurrencia, personal de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) viene realizando operativos de fiscalización para verificar que los buses cuenten con los permisos y condiciones de seguridad necesarias. Las autoridades recomiendan a los viajeros tomar precauciones y optar por servicios formales para evitar riesgos durante sus desplazamientos por Año Nuevo.