Hospital Digital ya funciona: afiliados al SIS podrán atenderse sin acudir a un centro de salud

El Hospital Digital ya es una realidad en el país. El ministro de Salud, Luis Quiroz, presentó este nuevo servicio de atención médica remota, una iniciativa que busca fortalecer el primer nivel de atención y facilitar el acceso a la salud, especialmente para los afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS), sin necesidad de acudir de manera presencial a un establecimiento médico.

El titular del Minsa explicó que este servicio funcionará las 24 horas del día, los siete días de la semana, y permitirá reducir los tiempos de espera, además de garantizar un seguimiento continuo de los pacientes. Según precisó, el Hospital Digital está diseñado para atender a los 27 millones de peruanos afiliados al SIS, priorizando a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad.

En una primera etapa, el servicio está enfocado en pacientes crónicos, como personas con diabetes e hipertensión arterial. Ellos podrán recibir recetas electrónicas directamente en su celular o correo electrónico, lo que les permitirá acceder a sus medicamentos en la farmacia más cercana. Asimismo, se ha habilitado la línea telefónica 103, opción 2, pensada especialmente para adultos mayores o personas con dificultades para el uso de plataformas digitales, donde podrán agendar citas y recibir orientación médica.

MARCHA BLANCA

Quiroz destacó que, en los pocos días que lleva en funcionamiento esta “marcha blanca”, ya se han realizado cientos de atenciones y diagnósticos digitales en diversas regiones del país. Incluso, se han interpretado alrededor de 800 telemamografías en zonas como Ucayali, Tumbes y Cusco. Finalmente, señaló que el Hospital Digital contribuirá a descongestionar los servicios presenciales y a mejorar el diagnóstico temprano, especialmente en las zonas más alejadas del país.