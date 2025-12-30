Familia de víctima de intento de feminicidio realiza pollada para costear medicamentos

Ante la falta de medicamentos en el Seguro Social de Salud (EsSalud), la familia de Gí­sela Ortiz, víctima de un brutal intento de feminicidio, se ha visto obligada a realizar una pollada pro fondos para poder costear su tratamiento médico. Su madre, Carmen Quispe, denunció que las recetas superan los S/ 1.200 y que los gastos continúan incrementándose debido a las cirugías por las graves quemaduras que presenta su hija.

La mujer relató que el estado de salud de Gí­sela es crítico. Según indicó, la joven permanece conectada a equipos que la mantienen con vida y no responde a estímulos. El presunto agresor fue identificado como Rafael Félix Hilario Guido, quien, de acuerdo con la denuncia, habría golpeado brutalmente a Gí­sela, rociado gasolina sobre su cuerpo y luego le prendió fuego.

ORDEN DE DETENCIÓN PRELIMINAR

Tras varios días sin conocerse su paradero, la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer informó que se dictó una orden de detención preliminar en su contra por tentativa de feminicidio. Actualmente, el sujeto se encuentra hospitalizado en el Hospital Guillermo Almenara, bajo custodia policial.

La familia ha cuestionado que la orden de detención se haya emitido cinco días después de presentada la denuncia. Al respecto, el programa Warmi Ñam del Ministerio de la Mujer señaló que los testimonios psicológicos, incluidos los de los menores que presenciaron los hechos, fueron clave para sustentar el pedido fiscal.