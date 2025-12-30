Asesinan a 'Cholo León': fue capturado el año pasado como presunto integrante de 'Los Malditos del Rímac'

Un violento crimen se registró pasada las 11 de la mañana en la cuadra 2 de la avenida Francisco Pizarro, en el distrito del Rímac. Armando León Fernández, de 51 años, conocido en el mundo del hampa como “Cholo León”, fue interceptado por sujetos a bordo de una motocicleta mientras conducía su vehículo blanco de placa C5H-401. Sin mediar palabra, los atacantes le cerraron el paso y le dispararon a matar.

El ataque ocurrió a plena luz del día y en una zona altamente transitada, ante la mirada atónita de varios testigos. Tras recibir los disparos y perder el conocimiento, el automóvil de la víctima terminó empotrado contra un negocio de venta de madera, generando pánico entre comerciantes y transeúntes de la zona.

PRESUNTO INTEGRANTE DE BANDA CRIMINAL

Según información de la Policía Nacional del Perú, la víctima no era ajena al accionar delictivo. León Fernández fue capturado el año pasado como presunto integrante de la banda criminal “Los Malditos del Rímac” y contaba con un amplio prontuario policial. Registraba denuncias por robo agravado y tenencia ilegal de armas entre los años 2013 y 2021.

Asimismo, estuvo implicado en el violento asalto a un cambista en noviembre de 2023, también ocurrido en el Rímac, hecho que fue registrado en video y difundido ampliamente. Por la ferocidad del ataque y los antecedentes del fallecido, la principal hipótesis policial apunta a un ajuste de cuentas, en medio de una creciente ola de inseguridad ciudadana que continúa golpeando a la capital.