La Punta espera recibir a más de 30 mil bañistas por Año Nuevo

Miles de veraneantes provenientes de distintos puntos de Lima llegaron el último 25 de diciembre a las playas del distrito de La Punta, en el Callao, para celebrar la Navidad junto al mar. Pese a que la zona se caracteriza por su orilla de piedras y rocas, esto no fue impedimento para que familias y grupos de amigos se refrescaran durante varias horas, tal como se apreció en imágenes aéreas captadas por un dron.

Sin embargo, la alta concurrencia también trajo consigo serios inconvenientes. La Punta, al ser uno de los distritos más pequeños del país, se vio desbordada por la cantidad de vehículos que ingresaron y salieron durante todo el día, generando una intensa congestión vehicular. Varios vecinos expresaron su incomodidad debido a la falta de estacionamientos, señalando que en algunos casos tardaron más de una hora en encontrar un espacio para parquear.

Desde el municipio, el alcalde Ramón Garay explicó que el distrito cuenta con un aforo aproximado de 1.600 estacionamientos, de los cuales 900 corresponden a residentes. No obstante, en fechas festivas como Año Nuevo, se estima el ingreso de entre 3.000 y 4.000 vehículos y la llegada de entre 25.000 y 30.000 personas, cifras que superan ampliamente la capacidad habitual del distrito.

ANUNCIAN MEDIDAS

Ante este escenario, la comuna anunció medidas para evitar un nuevo caos el 1 de enero, como desvíos especiales para residentes debidamente identificados, control del aforo, prohibición de ambulantes informales y restricciones en el ingreso de bebidas alcohólicas. Asimismo, las autoridades y vecinos hicieron un llamado a los visitantes para respetar el orden, la limpieza y cuidar las playas, recordando que el año pasado La Punta ya había recibido a más de 20 mil personas durante estas celebraciones.