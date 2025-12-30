Dólar registró caída acumulada del 10% en Perú durante 2025: ¿Cuáles son las consecuencias?

A pocos días de finalizar el 2025, el dólar, la moneda más importante del mundo, cierra el año con una marcada tendencia a la baja en el Perú. Según el economista Jorge González Izquierdo, a lo largo del año el tipo de cambio registró una caída acumulada de 10,4%, una reducción significativa para cualquier economía y que responde, principalmente, a la fuerte entrada de la moneda extranjera al país.

El especialista detalló que, entre enero y diciembre del 2025, ingresaron de manera neta alrededor de 6.700 millones de dólares a la economía nacional, monto equivalente a cerca del 2% del Producto Bruto Interno. Esta mayor oferta de divisas generó una presión constante a la baja en el precio del dólar, caída que, según indicó, pudo haber sido aún mayor de no ser por las intervenciones del Banco Central de Reserva del Perú.

González Izquierdo advirtió que la disminución del tipo de cambio no es positiva para todos los sectores. Entre los principales beneficiados se encuentran los peruanos que perciben ingresos en soles y mantienen deudas en dólares, como créditos hipotecarios, vehiculares o de consumo, ya que el valor de sus obligaciones se reduce. En contraste, resultan perjudicados quienes reciben remesas del exterior y los exportadores.

IMPACTO FAVORABLE

No obstante, el economista destacó un impacto favorable para la población en general: la reducción de la inflación. Explicó que un dólar más barato contribuye a contener el alza de precios, beneficio que alcanza a los más de 33 millones de peruanos. Finalmente, recomendó al Gobierno mantener la estabilidad inflacionaria hasta el próximo cambio de mando, a fin de evitar mayores fluctuaciones en la economía nacional.