Adiós 2025: peruanos despiden un año marcado por la inseguridad y miran al 2026 con esperanza

La delincuencia marcó el año que se va, pero la perseverancia de la gente y el anhelo de un cambio político y social mantienen viva la expectativa de un mejor 2026.

El 2025 llega a su fin dejando sentimientos encontrados entre los peruanos. Al recorrer distintas ciudades del país, ciudadanos coincidieron en señalar que la inseguridad ciudadana fue lo peor del año que se va. Extorsiones, robos y asesinatos afectaron a comerciantes, transportistas y familias enteras, generando miedo y una profunda sensación de vulnerabilidad en la vida cotidiana.

Hechos de violencia que no solo marcaron estadísticas, sino también la percepción de los ciudadanos sobre su propio entorno. En lugares como Trujillo, vecinos relataron cómo la delincuencia se volvió implacable, golpeando sin distinción a quienes tenían recursos y a quienes no. Sin embargo, este escenario adverso también impulsó reflexiones sobre la necesidad de cambiar el rumbo del país en un 2026 considerado clave.

Pese a los golpes, muchos rescatan la perseverancia de los trabajadores de a pie. Aun en medio de la delincuencia y la falta de respuestas, miles de peruanos continuaron trabajando día a día, sosteniendo a sus familias y apostando por el esfuerzo como única salida. Desde Lima hasta Iquitos, la gente destacó que seguir adelante, mantenerse unidos y no perder la esperanza fue uno de los mayores logros del año.

ESPERANZA PARA EL 2026

Así, el año 2025 se despide con deseos sencillos pero profundos: seguridad ciudadana, paz, progreso personal y un mejor liderazgo para lograr el desarrollo para el país. Con sonrisas tímidas y expectativas renovadas, los peruanos miran al 2026 esperando menos violencia, más oportunidades y un futuro más justo para todos.