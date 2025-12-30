¿La playa que visitas es segura? Digesa informa cómo saber si está apta para bañistas

Ir a la playa es una de las actividades favoritas de los peruanos durante la temporada de verano; sin embargo, no todas las playas son seguras para los bañistas. Ante ello, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), impulsa la plataforma digital “Verano Saludable”, que permite conocer si una playa se encuentra apta o no para el uso público.

Mediante esta herramienta, cualquier persona con acceso a internet puede verificar el estado de una playa ingresando su nombre. Según explicó Carlos Collantes, especialista de Digesa, el sistema muestra tres criterios de evaluación y, si todos cumplen con los estándares, se señala con un check verde, lo que indica que el balneario es seguro para los visitantes.

Digesa evalúa las playas en base a tres aspectos fundamentales: la presencia de servicios higiénicos, la limpieza del entorno y la calidad microbiológica del agua, considerada la más importante. Para ello, se realizan tomas de muestras que son analizadas en laboratorio para detectar bacterias y determinar si el agua es buena, regular o mala para los bañistas, especialmente para los niños.

ELEMENTOS PROHIBIDOS

Asimismo, las autoridades recordaron que existen elementos prohibidos dentro del área de bañistas, como las mascotas, los alimentos preparados y las bebidas alcohólicas. Según la Diris Lima Sur, estas restricciones buscan prevenir infecciones gastrointestinales y la contaminación de la arena, aunque algunos usuarios expresaron su desacuerdo, especialmente en el caso del ingreso de animales, generando debate entre los veraneantes.