Flores amarillas, uvas y maletas: las cábalas más populares para recibir el Año Nuevo

A un día de despedir el año, los mercados y calles de Lima se tiñen de amarillo, color que simboliza la buena suerte y la prosperidad para miles de familias que se preparan para recibir el Año Nuevo​ 2026. Flores, prendas y diversos artículos decorativos son los más solicitados por quienes buscan atraer felicidad, abundancia y energía positiva en los próximos meses.

CÁBALAS PARA RECIBIR EL AÑO NUEVO

Las tradicionales flores amarillas vuelven a ser protagonistas en esta fecha. Vendedoras destacan que ramos de girasoles, lluvias de oro, astromelias y chompac pueden encontrarse desde los 10 soles, convirtiéndose en un detalle accesible para regalar o decorar el hogar. Según comerciantes, esta costumbre se mantiene firme año tras año como un símbolo de abundancia y buenas vibras.

Otra de las cábalas más populares es la de las doce uvas de la suerte, donde se pide un deseo por cada mes del año entrante. Sin embargo, el aumento de la demanda ha provocado un ligero incremento en los precios, llegando las uvas verdes a costar hasta 15 soles el kilo en distintos mercados de la capital. Aun así, los compradores continúan llevándolas como un elemento infaltable para la medianoche.

Entre los deseos más repetidos por los peruanos para este fin de año destacan la salud, el bienestar de la familia, el trabajo y la posibilidad de realizar algún viaje. Con optimismo y resiliencia, muchos ciudadanos se alistan para recibir el 2026 aferrados a sus tradiciones y con la esperanza de que el nuevo año llegue cargado de oportunidades y mejores tiempos.