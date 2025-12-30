Cientos de usuarios afectados tras paralización de la línea de buses 'La Verde'

Los conductores de la línea Almirante Miguel Grau, conocida como “La Verde”, mantienen sus unidades fuera de circulación tras recibir amenazas extorsivas que los obligaron a paralizar sus operaciones desde el último sábado por la tarde. Según denunciaron, una presunta banda criminal les exige el pago de una suma inicial y aportes semanales a cambio de no atentar contra sus vidas ni incendiar los buses.

MODUS OPERANDI

Las amenazas habrían sido enviadas a través de mensajes de WhatsApp, en los que los extorsionadores solicitan 20 soles por inscripción y 2 mil soles semanales, advirtiendo que, de no obtener respuesta en 24 horas, recurrirían a la violencia. Conductores y cobradores señalaron que el grupo criminal se identificaría como “Los Chukys”, una nueva generación que opera en la zona de El Agustino.

A raíz de esta situación, los buses de la empresa permanecen completamente paralizados, afectando a cientos de usuarios que dependen de esta ruta para movilizarse hacia distritos como Surquillo, Miraflores y el Callao.

Otros pasajeros también expresaron su malestar al verse obligados a buscar rutas distintas o realizar transbordos para llegar a sus destinos. Hasta el momento, la empresa Miguel Grau no ha comunicado oficialmente cuándo se reanudarán las operaciones.