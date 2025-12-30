SMP: conductores de Translicsa suspenden labores tras ataque con granada

La criminalidad vuelve a golpear al transporte público en Lima Norte. La noche del último lunes, la empresa Translicsa sufrió un nuevo atentado extorsivo, el tercero en menos de un año, cuando un delincuente arrojó una granada contra una de sus unidades mientras era conducida por el chofer, a pocas cuadras de su paradero inicial.

El ataque ocurrió alrededor de las 10:30 de la noche, cuando el bus transitaba por una calle de la zona y fue interceptado por una motocicleta lineal. Según testigos, el sujeto lanzó un explosivo contra el vehículo y huyó rápidamente del lugar. Afortunadamente, la granada no llegó a detonar, pese a que el seguro había sido retirado, lo que permitió que el conductor salvara la vida de manera milagrosa.

Tras este hecho, los conductores de la empresa decidieron no salir a trabajar. Más de 40 unidades permanecieron en el patio de maniobras mientras los choferes sostenían una reunión con los dirigentes de la empresa. Este atentado se suma a otros dos ataques registrados en lo que va del año.

PAGAN CUPOS DIARIOS

Los pasajeros también expresaron su malestar, ya que esta empresa representa, en muchos casos, la única alternativa de transporte en la zona. Algunos conductores señalaron además que pagan cupos diarios de entre cinco y diez soles, por lo que sospechan que una nueva banda criminal estaría intentando tomar el control del territorio.