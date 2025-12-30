Trabajadora municipal de Bellavista tras ataque a su vehículo: "Tengo miedo"

El auto de Magaly Salcedo, trabajadora de la Municipalidad de Bellavista, fue violentamente atacado por un sujeto desconocido que destrozó el parabrisas y las lunas posteriores del vehículo. El hecho ha generado gran preocupación en la agraviada, quien entre lágrimas aseguró temer por la seguridad de su familia.

Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto del ataque. En las imágenes se observa a un hombre acercarse rápidamente al vehículo y lanzar un objeto contra el parabrisas, para luego romper los vidrios de la parte posterior. Pese a la presencia de una vecina que presenció el hecho, el agresor continuó con el ataque y luego huyó corriendo hacia un pasaje cercano.

AMENAZAS

Salcedo reveló que horas antes del atentado recibió una llamada telefónica con amenazas directas. En el audio, un hombre le exige dejar de brindar información y al final se escucha el sonido del rastrillo de un arma de fuego. La trabajadora denunció este hecho en la comisaría de Bellavista al mediodía; sin embargo, el ataque a su vehículo ocurrió pocas horas después, incrementando su temor e incertidumbre.

La agraviada sostiene que estos ataques estarían relacionados con su labor en el municipio, ya que asegura ser señalada injustamente por un sector de trabajadores de filtrar información, acusación que niega tajantemente. Además, denunció haber sido víctima de hostigamiento laboral en meses anteriores. Aunque ya formalizó la denuncia ante las autoridades, manifestó su preocupación por la falta de garantías para su seguridad y la de su familia.