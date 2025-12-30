Jesús María: conoce los amuletos y cábalas para recibir un venturoso 2026

A menos de 48 horas de la llegada del Año Nuevo, decenas de personas se encuentran llegando a la Feria de los Deseos en Jesús María, con la finalidad de encontrar los objetos que ayudarán a las personas a tener un 2026 venturoso.

AMULETOS Y CÁBALAS

En un recorrido que realizó un equipo de Panamericana Televisión en la concha acústica del Campo de Marte, se pudo conocer que las personas ofrecen figuras de departamentos, casas, negocios y hasta automóviles, con la finalidad de que pueda cumplirse el deseo.

Los visitantes no solo podrán hallar los objetos mencionados, sino que también, si eres amante de los viajes, una maleta es la mejor opción para que continúes visitando diversos países del mundo el próximo año.

Cabe mencionar que las personas que lleguen hasta la Feria de los Deseos en Jesús María no solo encontrarán amuletos, sino que pueden someterse a un baño de florecimiento con el propósito de tener un 2026 exitoso.