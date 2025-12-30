Miles llegan al Mercado Central por cotillón de Año Nuevo

El mundo entero se prepara para despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026, y uno de los elementos infaltables en las celebraciones de fin de año es el cotillón, un producto que registra alta demanda en las horas previas al Año Nuevo.

En el Centro de Lima, especialmente en el Mercado Central, los comerciantes vienen ofreciendo cotillón a precios accesibles, además de descuentos especiales para quienes compran al por mayor, lo que ha generado una masiva afluencia de compradores en los últimos días del año.

El cotillón de color amarillo, símbolo de prosperidad y buena fortuna, es uno de los productos más solicitado. Sombreros, corbatas, lentes y vinchas y otros productos, todos en tonos amarillos, se han convertido en los preferidos para despedir el 2025 y recibir el 2026 con buena energía.

TENDENCIAS PARA RECIBIR EL 2026

No obstante, cada año los comerciantes presentan nuevas tendencias y novedades que captan la atención del público. Para despedir el 2025, una de las principales innovaciones es un shot en forma de collar, diseñado para llevar el vaso colgado al cuello y no perderse el tradicional brindis de Año Nuevo.

Otro de los artículos con mayor demanda son los sombreros charros, que se venden desde S/110 la docena al por mayor, aunque también existen presentaciones más pequeñas y económicas. Los precios varían según el tamaño, la cantidad y la calidad del producto.

En tanto, productos tradicionales como lentes, vinchas y accesorios festivos se comercializan entre S/20 y S/30 la docena, mientras que a pocas horas de celebrar el Año Nuevo 2026, miles de personas llegan al Centro de Lima en busca del cotillón ideal para celebrar y despedir el 2025 con alegría.