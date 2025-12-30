ATU lanza "servicio player" del Metropolitano: Estará disponible durante todo el verano

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anunció el lanzamiento del "servicio playero" del Metropolitano, un bus que se recorrerá todas las playas de Lima Metropolitana y el Callao durante la temporada de verano.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, Pavel Flores, vocero de la ATU, señaló que el servicio estará operativo desde el 1 de enero y los bañistas podrán acceder al bus por el precio de 3 soles con 50 céntimos.

"Pueden acceder con la tarifa única de 3 soles con 50 céntimos y en el medio pasaje de un sol con 75 céntimos, en cualquiera de nuestras estaciones. Se trasladan hasta la estación Matellini, se integran con uno de nuestros alimentadores (...) no hay una tarifa adicional, el servicio completo es de 3 soles con 50 céntimos", dijo.

LABORES DE FISCALIZACIÓN

Por su parte, Luis Rivera, subgerente de Fiscalización, señaló que la ATU viene realizando labores de control y fiscalización desde Ancón hasta Pucusana, además del Callao, gracias al convenio con 13 Municipios para participar de operativos de control contra el transporte informal.