Ropa interior con frases virales es la más buscada como cábala para recibir el 2026

A un día de despedir el 2025, miles de personas acuden a los mercados de Lima en busca de las cábalas tradicionales de fin de año, siendo las más solicitadas las prendas íntimas de color amarillo, rojo y verde, colores asociados al amor, la prosperidad y la abundancia para recibir el 2026.

Entre las prendas que marcan tendencia destacan aquellas con frases llamativas y humorísticas, que se han convertido en las favoritas del público. Mensajes como “Este nuevo año más tonelada que nunca” encabezan la demanda, especialmente en el caso de la ropa interior femenina, según indican los comerciantes.

Otra de las frases que ha ganado popularidad es “máquina, máquina”, expresión viralizada por el presidente José Jerí, y que ahora aparece estampada en prendas íntimas con mensajes como: “Este 31, papi, dándole duro a la máquina, máquina”, generando gran interés entre los compradores a pocos días del cierre del año.

Asimismo, frases como “Disponible 24/7”, “Acceso solo con huella”, “Las tentaciones como tú merecen pecados como yo” o “Lista para el delicioso” figuran entre las más solicitadas, de acuerdo con los vendedores, quienes aseguran que estas prendas se han convertido en una infaltable cábala para despedir el año viejo y recibir el 2026.

Las prendas íntimas de color amarillo lideran las ventas en todas las tallas, tanto para adultos como para jóvenes. Los precios oscilan desde tres soles por unidad, dependiendo de la calidad, aunque quienes compran al por mayor pueden adquirirlas desde dos soles.

GAMARRA CONCENTRA LA MAYOR VENTA DE CÁBALAS DE FIN DE AÑO

Gamarra, uno de los principales emporios comerciales del país, concentra durante las fiestas de fin de año a miles de personas que buscan regalos y cábalas tradicionales, entre ellas la ropa interior de colores, con la esperanza de iniciar el 2026 con suerte, prosperidad y buenos deseos.