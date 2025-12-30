La Victoria: roban más de 15 mil soles en equipos de empresa de publicidad

La ola de robos en Lima continúa y esta vez tuvo como escenario el distrito de La Victoria, donde delincuentes sustrajeron más de 15 mil soles en equipos a un empresario dedicado al rubro de la publicidad. El violento atraco quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

Según las imágenes, al menos tres sujetos con el rostro cubierto ingresaron al local durante la madrugada del último sábado, logrando llevarse computadoras y equipos de alto valor, permaneciendo varios minutos dentro del negocio mientras rebuscaban objetos que posteriormente cargaron para huir con rumbo desconocido.

El propietario del establecimiento señaló que el robo fue descubierto la mañana del sábado, luego de que algunos trabajadores notaran la ausencia de los equipos. “No había computadoras, celulares y los cajones estaban completamente abiertos”, relató la víctima, quien denunció el hecho ante las autoridades.

Además de computadoras y teléfonos móviles, los delincuentes se llevaron cámaras GoPro, luces profesionales, memorias y otros implementos utilizados para trabajos publicitarios, lo que incrementa considerablemente el monto de lo robado. El hecho ocurrió a pocos metros de la comisaría de Andahuaylas, ubicada en la avenida 28 de Julio, en La Victoria.

POLICÍA INVESTIGA ROBO OCURRIDO CERCA DE COMISARÍA

La Policía Nacional del Perú ya inició las investigaciones correspondientes, realizando el levantamiento de huellas dactilares en el lugar, las cuales serán claves para identificar a los responsables, mientras que el empresario afectado no descarta que algún trabajador podría estar implicado en este robo ocurrido en una zona cercana a una dependencia policial.