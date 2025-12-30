Municipio de La Punta lanza plan verano 2026: prohibirán ingreso de ollas con comida

Tras el inicio del verano 2026 y la pronta llegada de los ciudadanos a los diversos balnearios de Lima, el municipio de La Punta en el Callao, encabezado por el alcalde Ramón Garay, compartió el plan que tiene el distrito para las personas que llegarán a disfrutar de sus playas.

En conversación con Panamericana Televisión, la autoridad edil brindó detalles acerca de la estrategia que aplicarán en estas vacaciones, enfatizando que la seguridad estará garantizada, ya que harán un trabajo en conjunto con diversas autoridades.

“Tenemos el plan verano 2026, el cual estamos trabajando con la Policía Nacional y de Turismo. Así como también con la alcaldía del Callao, Serenazgo y Defensa Civil, en caso se registre un sismo de gran magnitud”, comentó el burgomaestre.

FIESTA PARA DESPEDIR EL 2025

A menos de 48 horas de que se termine el 2025 y en vísperas de recibir el Año Nuevo, el alcalde de La Punta reveló que se prepara una celebración para darle la bienvenida al 2026, evento que iniciará a las 8:00 p.m. del 31 de diciembre hasta horas de la madrugada del 1 de enero. “Tenemos los permisos del Ministerio del Interior”.

Finalmente, Ramón Garay hizo un llamado a los visitantes a respetar las medidas de seguridad que se han dictado; caso contrario, restringirán los productos que deseen ingresar a los balnearios; serán decomisados. “Están prohibidas las bebidas alcohólicas, las cuales serán decomisadas. No se permitirá que las personas ingresen con ollas de comida, solo con sándwiches”.