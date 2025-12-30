JEE inscribe siete planchas presidenciales rumbo a las Elecciones Generales 2026

El Jurado Electoral Especial (JEE) ha inscrito hasta el momento siete planchas presidenciales con miras a las Elecciones Generales 2026, en un proceso que involucra a más de 30 partidos políticos que buscan participar en los próximos comicios.

Entre las organizaciones políticas que ya lograron completar su inscripción y quedaron habilitadas para la contienda electoral se encuentra Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, así como el partido Un Camino Diferente, encabezado por Rosario Fernández.

También figuran entre las planchas oficialmente inscritas Ahora Nación, de Alfonso López Chau; Podemos Perú, liderado por José Luna Gálvez; Alianza para el Progreso, cuyo referente es César Acuña; el partido Buen Gobierno, presidido por Jorge Nieto; y el Partido Patriótico del Perú, liderado por Herbert Caller.

Estas agrupaciones políticas ya cuentan con inscripción oficial ante el sistema electoral y quedaron habilitadas para participar en las Elecciones Generales 2026, mientras que otros partidos aún se encuentran en etapa de evaluación por parte del Jurado Electoral Especial, que en los próximos días dará a conocer si cumplen con los requisitos establecidos.

PLANCHAS OBSERVADAS DEBERÁN SUBSANAR EN PLAZO MÁXIMO

De acuerdo con el procedimiento electoral vigente, para la inscripción de una plancha presidencial las organizaciones deben presentar la lista completa de candidatos, tras lo cual el Jurado Electoral Especial evalúa la documentación y oficializa la inscripción si cumple con la normativa; sin embargo, hasta el momento, 18 planchas presidenciales han sido observadas y deberán subsanar las observaciones en un plazo máximo de dos días hábiles, a fin de no quedar fuera de las Elecciones Generales 2026.