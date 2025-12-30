Rituales de Año Nuevo ponen en riesgo a especies silvestres y generan alerta por maltrato animal

La llegada del Año Nuevo suele estar acompañada de rituales que prometen atraer la buena suerte y eliminar las malas energías; sin embargo, algunas de estas prácticas ancestrales implican el sacrificio de animales silvestres, como el cuy negro y el quirquincho o armadillo andino. Esta situación ha encendido las alertas de las autoridades y especialistas por el impacto negativo que genera sobre la biodiversidad y el bienestar animal.

Víctor Vargas, especialista en conservación de fauna silvestre del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), advirtió que muchos de estos animales son arrancados de su hábitat natural en los bosques, desiertos y punas del sur del país. Detalló que especies como el quirquincho son capturadas en zonas de Puno y transportadas en baldes o jaulas, en condiciones inhumanas que provocan la muerte de varios ejemplares antes incluso de llegar a los rituales.

Según cifras del Serfor, en los últimos dos años se han registrado 10.113 especímenes de fauna silvestre extraídos ilegalmente para este tipo de prácticas, un número que preocupa por su crecimiento sostenido. Esta situación se ve agravada por la amplia oferta de servicios de chamanería que prometen éxito en el amor y los negocios a cambio de rituales que utilizan animales como ofrendas.

CREENCIAS RELIGIOSAS

Al respecto, el antropólogo Alex Huerta Mercado señaló que estas prácticas responden más a creencias mágicas que religiosas y pueden ser cuestionadas cuando entran en conflicto con valores superiores de la sociedad, como la protección de la vida y el ecosistema. En ese contexto, advirtió que la proliferación de estos rituales ha llevado al quirquincho a una situación de peligro de extinción, reforzando la necesidad de replantear estas costumbres desde una mirada ética y de respeto hacia los animales.