Pistas destruidas, bermas invadidas y basura en tres distritos de Lima

Así lucen varios puntos de Lima tras finalizar el año. Avenidas como San Martín, en San Juan de Lurigancho; Las Magnolias, en El Agustino; y el jirón Cajamarca, en el Rímac, presentan serios problemas en las bermas centrales, las pistas y una preocupante acumulación de basura, generando riesgos para peatones y conductores.

En la avenida San Martín, específicamente en el tramo comprendido entre las avenidas Polonia y Próceres de la Independencia, el cerco de fierro de la berma central fue sustraído, provocando la ruptura de los sardineles. Esta situación ha permitido que vehículos crucen de manera informal por la berma, sin respetar la señalización ni los pasos peatonales, exponiendo a vecinos —especialmente adultos mayores— a un alto riesgo de atropello.

Un panorama similar se observa en la avenida Las Magnolias, en El Agustino, donde los conductores deben esquivar numerosos baches y forados que incrementan el riesgo de choques y accidentes. Los residentes denuncian que las pistas, ubicadas en los alrededores del parque Bosque Huanca, fueron reparadas hace pocos años, pero hoy se encuentran nuevamente deterioradas. En calles como La Cantuta, los huecos han provocado caídas de motociclistas y tricicleros.

RÍMAC

En tanto, en el jirón Cajamarca, en el Rímac, un enorme montículo de basura invade parte de la vía, generando malos olores, proliferación de moscas y preocupación por un posible foco infeccioso. Aunque se intentó obtener la versión de las municipalidades involucradas, hasta el cierre de este informe solo la Municipalidad de El Agustino respondió, indicando que intervendrá la vía de manera inmediata.