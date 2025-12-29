San Isidro: separan a fiscalizadores captados comiendo ceviche incautado a ambulante

La Municipalidad de San Isidro dispuso la separación inmediata de trabajadores de la Subgerencia de Operaciones de Fiscalización luego de que se difundiera un video en el que se les observa comiendo alimentos incautados a un vendedor ambulante. El hecho ocurrió tras un operativo de decomiso de una carreta de comida al paso en plena vía pública.

Las imágenes, registradas en el cruce de las avenidas Javier Prado Este y Ricardo Rivera Navarrete, muestran a dos agentes municipales consumiendo los productos dentro de un camión oficial mientras se dirigían al depósito municipal. El video se viralizó rápidamente en redes sociales, generando críticas por el comportamiento del personal involucrado.

A través de un comunicado, la comuna sanisidrina informó que se ha ordenado el inicio del procedimiento administrativo disciplinario correspondiente, con el objetivo de aplicar la máxima sanción posible. Asimismo, precisó que esta medida se adopta sin perjuicio de las acciones legales adicionales que pudieran derivarse por esta conducta considerada irregular.

RECHAZA ACTITUD DE FISCALIZADORES

Finalmente, la Municipalidad de San Isidro reiteró su rechazo a cualquier accionar que vulnere los protocolos de intervención, la ética pública y la imagen institucional de la comuna. La entidad aseguró que continuará supervisando el accionar de su personal de fiscalización para garantizar el cumplimiento de las normas y el respeto a los ciudadanos.