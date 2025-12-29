Doble crimen en La Victoria: sicarios asesinan a empresario y su socio

Lo que debía ser una noche de celebración terminó en una escena de terror. En plena Navidad, el jirón García Naranjo, en el distrito de La Victoria, se tiñó de sangre tras el asesinato del empresario Christian Augusto García y de su amigo Roberto Carlos Alama Campos, alias “Camote”. Segundos después de brindar con espumante, ambos fueron atacados a balazos, desatando el pánico entre los asistentes, entre ellos familias y niños que presenciaron el brutal crimen.

Las investigaciones han dado un nuevo giro tras la difusión de imágenes de cámaras de seguridad que revelan la posible participación de una tercera persona. Según la Policía, este sujeto habría cumplido funciones de “marca”, ubicándose estratégicamente en la cuadra 2 del jirón Lucanas para vigilar a las víctimas y mantener comunicación constante por teléfono con los sicarios. Vestía gorra, bermuda y zapatillas negras, y se retiró del lugar minutos antes del ataque, lo que refuerza la hipótesis de un crimen planificado.

Otras grabaciones también habrían captado la motocicleta utilizada por los asesinos para huir. Se trata de una moto tipo chacarera, modelo 150, cuyo conductor nunca se quitó el casco. Testigos indicaron que el cómplice incluso ingresó en contra por el jirón Lucanas, lo que evidenciaría un posible desconocimiento de la zona. Estas imágenes son ahora clave para reconstruir la ruta de escape y dar con los responsables.

INVESTIGAN CRIMEN

De acuerdo con testimonios, Christian Augusto García, exmiembro de la Policía Naval y organizador de eventos de timba y salsa, habría recibido amenazas extorsivas meses antes del crimen. Algunos artistas que iban a presentarse en el evento señalaron haber sido presionados para pagar cupos. Las amenazas estaban firmadas por alias “J” y “Los Mexicanos”, aunque la Policía no descarta otras líneas de investigación, más aún por el chaleco policial que uno de los sicarios exhibió sin temor a las cámaras. El caso continúa en investigación.