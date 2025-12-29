Sujeto intentó asesinar a su pareja quemándola viva frente a sus hijos

Un violento caso de intento de feminicidio ha conmocionado a Barrios Altos. Cámaras de videovigilancia registraron el momento en que Gisela Ortega Quispe, de 37 años, fue brutalmente agredida por su conviviente, Rafael Félix Hilario Guido, tras una discusión. En las imágenes se observa cómo el sujeto la golpea reiteradamente en el estómago y luego le rompe una botella en la cabeza, antes de que la víctima, gravemente herida, intente refugiarse en su vivienda pidiendo auxilio.

Lejos de detenerse, el agresor ingresó a la casa, roció gasolina sobre Gisela y le prendió fuego delante de sus dos menores hijos. En medio de la desesperación, su hija de apenas 9 años intentó apagar las llamas arrojándole agua a su madre, en una escena que ha generado profunda indignación. Familiares denunciaron que el ataque habría sido premeditado y que el agresor se dio a la fuga tras el hecho.

Una prima de la víctima logró salir a pedir ayuda y consiguió un taxi para trasladarla de emergencia al Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Según informó el nosocomio mediante un comunicado, Gisela Ortega permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del área de quemados, conectada a un respirador artificial y con pronóstico reservado, debido a la gravedad de las lesiones.

FAMILIA EXIGE JUSTICIA

Los familiares, visiblemente consternados, exigen justicia y celeridad en las investigaciones para dar con el paradero del agresor. Asimismo, han solicitado que se emita una alerta internacional para evitar su fuga y anunciaron la realización de una pollada solidaria para afrontar los elevados costos médicos. El caso viene siendo investigado por la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres, según informó el Ministerio Público.