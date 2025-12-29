Dina Boluarte es elegida como el personaje negativo del 2025, según Datum

El año 2025 está por concluir y, tras un balance nacional, los peruanos parecen coincidir en una dura conclusión: no hubo un personaje positivo para el país. Según una encuesta de Datum Internacional, el 39 % de los consultados afirmó que “nadie” fue una figura positiva durante el año, mientras que un 37 % no pudo identificar a ningún nombre, lo que evidencia una profunda crisis de liderazgo a nivel nacional.

De acuerdo con Urpí Torrado, gerente general de Datum, la suma de ambas cifras revela que el 76 % de los peruanos no reconoce actualmente a un líder que haya aportado de manera positiva al país. Esta percepción, advirtió, podría tener un impacto directo en las próximas elecciones generales, ya que un clima de descontento suele traducirse en votos nulos, blancos o de protesta, e incluso en el respaldo a opciones políticas más radicales.

OPTIMISMO FRENTE AL 2026

No obstante, el estudio también arrojó un contraste significativo. Pese al desencanto con el 2025, los encuestados manifestaron expectativas optimistas frente al 2026. Según Torrado, esta mirada positiva hacia el futuro podría incentivar una mayor disposición al gasto, a la inversión y a un voto más orientado a propuestas concretas, alejándose del rechazo generalizado que marcó el año que termina.

En cuanto a las figuras negativas, los peruanos sí lograron identificar con claridad a un personaje. La encuesta señala a la expresidenta Dina Boluarte como el personaje negativo del año, con un 32 %, seguida por Keiko Fujimori con 8 % y Pedro Castillo con 4 %. Para Datum, esta percepción se explica por la falta de liderazgo atribuida a la exmandataria y por el agravamiento de problemas como la inseguridad ciudadana y los conflictos sociales. El estudio se realizó a nivel nacional a 1 201 personas, con un margen de error de ±2.8 % y un nivel de confianza del 95 %.