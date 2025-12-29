Capturan a presuntos miembros de organización criminal vinculada a “Los Mexicanos”

Agentes de la División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional lograron la captura de cinco presuntos integrantes de una organización criminal vinculada a “Los Mexicanos”, durante un operativo ejecutado en la zona de Barrios Altos, en el Cercado de Lima. La intervención permitió desarticular parte de esta red delictiva dedicada a la extorsión y otros delitos graves.

Según informó el coronel PNP Víctor Revoredo, el inmueble intervenido funcionaba como búnker de la organización criminal. En el interior, los efectivos policiales hallaron armas de fuego, municiones, sustancias ilícitas y un altar dedicado a la Santa Muerte, elemento que suele estar asociado a bandas criminales que operan bajo amenazas y violencia extrema.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los detenidos se dedicarían a extorsionar a empresas y negocios ubicados a lo largo de la avenida Grau. Los delincuentes exigían pagos que alcanzaban hasta los 10 mil soles, bajo la amenaza de atentar contra los locales o la integridad de sus propietarios y trabajadores si no accedían a sus demandas.

TRASLADADOS A LA DIRINCRI

Tras el operativo, los cinco intervenidos fueron trasladados a la sede de la Dirincri, donde permanecen bajo custodia policial mientras continúan las diligencias correspondientes. El caso sigue en investigación para determinar la magnitud de sus operaciones y establecer si estarían implicados en otros hechos de sicariato registrados en Lima Metropolitana.