Municipalidad de Lima y MTC firman convenio para funcionamiento de tren Lima-Chosica

Este lunes se realizó la firma del convenio entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para la puesta en marcha del esperado Tren Lima–Chosica. El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, aseguró que el proyecto se desarrollará de manera progresiva, con una primera fase que conectará el Cercado de Lima con Chosica en horarios de mañana y tarde.

Según detalló, en esta etapa inicial circularán entre cinco y siete coches con una locomotora durante aproximadamente cuatro horas diarias. En una segunda fase, el servicio se ampliará con la habilitación de alrededor de 14 paraderos distribuidos en distritos como el Cercado de Lima, El Agustino, Ate, Chaclacayo y Lurigancho-Chosica. Además, se proyecta que el tren pueda movilizar a cerca de 13 mil pasajeros por día.

En una etapa posterior, el proyecto contempla la construcción de una segunda vía férrea para permitir el servicio en ambos sentidos de manera continua, lo que requerirá la participación del MTC y ProInversión. Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión, señaló que se evalúa la adenda N.° 10 presentada por Ferrocarril Central Andino para incorporar el transporte de pasajeros en un contrato destinado a carga.

¿CUÁNDO INICIARÁ OPERACIONES?

Pese a los avances, el inicio de operaciones aún depende de la firma de dos documentos clave: la adenda con Ferrocarril Central Andino para el uso de la vía y la cesión en uso del material rodante al MTC. Actualmente, solo cinco de los 90 coches y una de las 19 locomotoras han recibido mantenimiento. No obstante, Reggiardo reiteró su optimismo y señaló que el tren podría empezar a operar durante el primer trimestre de 2026.