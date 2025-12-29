“Extorsionadores han tirado granada”: habla dueño de almacén incendiado en Chorrillos

Un violento ataque atribuido a presuntos extorsionadores provocó un incendio de gran magnitud en un almacén de chatarra ubicado en el distrito de Chorrillos. El siniestro, que fue catalogado como código 3 por los bomberos, se habría iniciado tras el lanzamiento de un artefacto explosivo contra el local, generando pánico entre los vecinos y cuantiosos daños materiales.

Las llamas se extendieron rápidamente y alcanzaron aproximadamente mil metros cuadrados del almacén, obligando a los residentes de viviendas cercanas a subir a los techos para intentar sofocar el fuego con mangueras, mientras los bomberos desplegaban al menos diez unidades para evitar que el incendio se propagara. Pese a los esfuerzos, el intenso calor rompió vidrios y afectó estructuras de casas aledañas.

Wilson Romero, propietario del almacén, denunció que viene siendo víctima de extorsión y aseguró que delincuentes le arrojaron una granada como advertencia. El empresario, quien además enfrenta un tratamiento contra el cáncer, afirmó que los criminales le exigen 200 mil soles como “inscripción” y pagos semanales de 2 mil soles para no atentar contra su vida ni su negocio.

INVESTIGAN ATENTADO

Tras la denuncia, agentes de la División de Investigación de Extorsiones llegaron a la zona para iniciar las diligencias y recabar evidencias. En tanto, llamó la atención la ausencia de representantes de la municipalidad de Chorrillos, quienes no se apersonaron al lugar para informar si el almacén contaba con los permisos correspondientes, mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables.