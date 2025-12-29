Récord de mascotas viajeras: más de 8 mil perritos y gatitos salieron del país en 2025

Durante el 2025, más de 8.000 perritos y gatitos viajaron al exterior junto a sus familias humanas, marcando un récord histórico en el registro del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA). En los pasillos del aeropuerto internacional Jorge Chávez se repiten historias de mascotas que no solo acompañan a sus dueños, sino que se han convertido en compañeros inseparables en viajes nacionales e internacionales.

REQUISITOS SANITARIOS INDISPENSABLES

Uno de estos casos es el de Bodoque, un bulldog que ya ha recorrido varios países junto a su dueña. Como él, miles de mascotas lograron viajar tras cumplir una serie de requisitos sanitarios indispensables. Entre ellos se encuentran contar con todas las vacunas al día, desparasitación, certificado de salud emitido por un médico veterinario y una evaluación clínica que garantice que el animal se encuentra en óptimas condiciones para el traslado.

Benjamín Guizado García, director de la Subdirección de Cuarentena Animal de SENASA, explicó que estos requisitos buscan proteger la salud de los animales y prevenir riesgos sanitarios. Además, destacó que el trámite se ha modernizado, ya que actualmente puede realizarse de manera virtual a través de un portal web, donde los propietarios agendan una cita y, tras presentar la documentación requerida, obtienen el permiso de viaje.

Viajar con mascotas en cabina también depende de las políticas de cada aerolínea. Por lo general, los animales no deben superar los 10 kilos y deben permanecer dentro de un kennel colocado bajo el asiento del pasajero. Así, el 2025 se despide como un año de récords y de innumerables viajes perrunos y gatunos alrededor del mundo, reflejando el creciente vínculo entre las familias y sus mascotas.