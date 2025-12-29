Así operaba “Mamut 2”: capturan al nuevo rostro del Tren de Aragua en Perú

La Policía Nacional asestó un duro golpe al Tren de Aragua con la captura de Darwin Alejandro Vega Páez (33), alias “Mamut 2”, a quien se sindica como cabecilla de la facción conocida como “Los Sanguinarios del Tren”. Según las investigaciones, este grupo criminal estaría detrás de múltiples casos de extorsión, así como del ataque y asesinato de trabajadores de una reconocida ladrillera ubicada en Lima Norte.

De acuerdo con la División de Extorsiones de la Dirincri, “Mamut 2” operaba desde una vivienda en el distrito de Chorrillos, donde evitaba salir para no levantar sospechas. La organización utilizaba barberías, préstamos “gota a gota” y empresas fachada como mecanismos para el lavado rápido de dinero. Los teléfonos incautados al detenido estarían vinculados a numerosas denuncias por extorsión registradas en distintas comisarías de Lima.

El general Víctor Revoredo, jefe de la División de Extorsiones, informó que esta facción criminal sería parte del denominado DESA 3, una estructura surgida tras la fragmentación del Tren de Aragua. Asimismo, indicó que las autoridades investigan su presunta participación en hechos de extrema violencia, como atentados con explosivos y asesinatos selectivos, entre ellos los ataques perpetrados contra trabajadores y personal de seguridad de la empresa ladrillera Pirámide entre noviembre y diciembre.

SEMBRABAN EL TERROR

Las autoridades también vinculan a “Mamut 2” con una antigua y violenta línea criminal iniciada en 2018 por cabecillas como “Catire”, “Satanás” y “Maldito Criss”, responsables de crímenes que marcaron un antes y un después en la criminalidad del país. La Policía señaló que las investigaciones continuarán, ya que esta organización habría obtenido cerca de medio millón de soles en los últimos cinco meses producto de extorsiones a más de 30 empresas, barberías y bodegas de Lima.