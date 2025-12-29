Sujeto es acribillado dentro de su vehículo en VES: crimen sería por presunto ajuste de cuentas

Un violento ataque armado acabó con la vida de David Israel Cosme Garcilazo, quien recibió más de cinco impactos de bala mientras se encontraba a bordo de una camioneta junto a su pareja, en el distrito de Villa El Salvador. El crimen ocurrió alrededor de la medianoche y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

Las imágenes muestran cómo un auto oscuro le cierra el paso al vehículo de la víctima. De inmediato, dos sujetos descienden y abren fuego de manera directa. David Cosme intentó huir, pero las balas ya habían impactado en su cuerpo, lo que provocó que perdiera el control de la camioneta, chocara contra otro vehículo y terminara empotrándose violentamente contra una vivienda.

Vecinos del sector salieron alarmados tras escuchar los disparos y el estruendo del choque. Algunos intentaron auxiliar a la víctima, quien aún presentaba signos vitales. Sin embargo, pese a ser trasladado de emergencia al hospital de Villa El Salvador con apoyo de la comunidad y personal de seguridad ciudadana, el hombre falleció en el trayecto.

AJUSTE DE CUENTAS

El gerente de Seguridad Ciudadana del distrito señaló que el ataque estaría vinculado a un posible ajuste de cuentas, debido a que no se registró el robo de pertenencias. La Fiscalía y la Policía Nacional ya iniciaron las investigaciones para esclarecer el móvil del homicidio, identificar a los responsables y determinar si la víctima había sido objeto de amenazas previas.