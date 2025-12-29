24 años después de la tragedia: así luce el emporio comercial de Mesa Redonda

Han pasado 24 años desde aquel sábado 29 de diciembre de 2001, día en que el incendio en el emporio comercial de Mesa Redonda marcó un antes y un después en la historia del Perú. El siniestro, originado por un almacén clandestino de pirotecnia, dejó al menos 277 personas fallecidas y cientos de heridos, un recuerdo que hasta hoy permanece vivo en la memoria de los deudos y de la ciudad.

Familiares de las víctimas continúan recordando a quienes perdieron la vida en aquella tragedia y cuestionan la respuesta del Estado. Bruno Rondón, quien perdió a su hijo de 16 años, relató que el menor fue hallado asfixiado en el sótano de una galería. “La pena por un hijo no tiene medida, es tan grande que nunca se puede olvidar”, expresó, reflejando el dolor que persiste más de dos décadas después.

Al recorrer el cruce de los jirones Huallaga y Cusco, epicentro del incendio, se observa que la zona mantiene una intensa afluencia de compradores y vendedores, una escena que recuerda a lo ocurrido antes de la tragedia. La alta concentración de personas vuelve a poner sobre la mesa la pregunta que sigue vigente: ¿está Lima realmente preparada para evitar un desastre similar?

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Desde la Municipalidad de Lima aseguran haber reforzado las medidas de prevención. Según César Calderón, subgerente de Defensa Civil, se han desplegado unidades contra incendios, además de un puesto de comando que monitorea el emporio. No obstante, pese al aforo máximo de 40 mil personas establecido para Mesa Redonda, la aglomeración y la venta de productos inflamables continúan siendo factores de riesgo.