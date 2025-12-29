IGP reporta más de 35 réplicas tras fuerte sismo en Chimbote

El pánico se apoderó de los ciudadanos de Chimbote y Trujillo tras un fuerte sismo que sacudió el litoral peruano la noche del último sábado, cuando muchas familias se encontraban reunidas celebrando las fiestas navideñas. El epicentro del movimiento telúrico se registró frente a la costa de Chimbote y generó momentos de temor, evacuaciones improvisadas y escenas de desesperación captadas por cámaras de seguridad y teléfonos celulares.

RÉPLICAS

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), este sismo forma parte de una serie de movimientos registrados durante el último fin de semana en diversas regiones del país. El director del IGP, Hernando Tavera, informó que tras el evento principal se produjeron alrededor de 35 réplicas en las siguientes 24 horas, aunque solo seis de ellas fueron percibidas por la población. Precisó además que un sismo de esta magnitud no se registraba frente a Chimbote desde 1970.

Las imágenes difundidas en redes sociales evidencian la intensidad del temblor: estantes que se sacuden, productos que caen al suelo, personas huyendo de viviendas y locales comerciales, e incluso jóvenes que se lanzan desde escaleras ante el aumento del movimiento. En Chimbote y Trujillo, vecinos relataron apagones momentáneos, destellos en el cielo y daños materiales en viviendas, además de personas que quedaron atrapadas entre escombros y fueron rescatadas por equipos de emergencia.

El IGP confirmó que el sismo se sintió desde Piura hasta Lima, aunque con menor intensidad en la capital. No obstante, el evento volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad del país ante desastres naturales y la necesidad urgente de contar con un sistema de alerta temprana eficaz, un proyecto que aún no ha sido culminado por las autoridades y que resulta clave para prevenir tragedias ante futuros sismos o posibles tsunamis.