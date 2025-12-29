San Antonio de Cañete autoriza acceso a playas para acampar por Año Nuevo

Miles de personas se alistan para recibir el Año Nuevo 2026, y uno de los destinos preferidos continúa siendo las playas de la capital; sin embargo, diversos municipios han anunciado restricciones y prohibiciones para acampar a los visitantes durante las celebraciones de fin de año.

Distritos como Ancón, Punta Hermosa, Chorrillos y Miraflores han dispuesto la prohibición total del acceso a sus playas para despedir el 2025, con el objetivo de reforzar la seguridad, evitar desórdenes y prevenir daños al espacio público con multas de más de 2 mil soles.

Pese a estas restricciones, cada año miles de personas buscan recibir el Año Nuevo junto al mar como parte de una tradición y cábala, por lo que muchos veraneantes ya vienen evaluando opciones alternativas, especialmente en las playas del sur de Lima, donde algunas municipalidades sí han autorizado el acceso.

Uno de los distritos que ha dado luz verde para el ingreso y la permanencia de visitantes es San Antonio, en la provincia de Cañete, una zona que alberga diversas playas y que se ha convertido en una de las principales alternativas para quienes desean despedir el año frente al mar.

San Antonio de Cañete se ubica a la altura del kilómetro 80 de la Panamericana Sur y cuenta con playas como Puerto Viejo (km 76), Cerro La Virgen (km 79), León Dormido (km 80) y La Ensenada (km 82), las cuales, según informó el alcalde Juan Edgar Malásquez Jara, estarán disponibles para los veraneantes.

“Son cuatro playas públicas que están a disposición de los visitantes que llegan cada año en estas fechas, por lo que invocamos a mantener la zona limpia”, señaló la autoridad edil.

PLAYAS CON ACCESO LIBRE Y RESTRICCIONES PARA RECIBIR EL AÑO NUEVO 2026

El burgomaestre precisó que, tras la salida de los visitantes, se realizará una limpieza integral de las playas, en coordinación con comerciantes y personal municipal, y aclaró que se permitirá el ingreso con mascotas, alimentos y bebidas, aunque con restricciones. Finalmente, precisó que el acceso será gratuito y solo se cobrará parqueo: S/10 por auto, S/20 por combi y S/30 por ómnibus.