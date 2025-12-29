Ropa interior amarilla, roja y verde desde los dos soles por Año Nuevo

A pocos días de despedir el 2025, los comerciantes de Gamarra ya iniciaron la venta masiva de ropa interior de colores verde, rojo y amarillo, consideradas las principales cábalas de Año Nuevo para atraer prosperidad, amor y buena suerte en el 2026.

Como es tradición, la ropa interior amarilla simboliza la abundancia y el dinero, el color rojo está asociado al amor y la pasión, mientras que el verde representa la buena suerte y el crecimiento personal, motivos por los cuales cientos de personas acuden a los mercados para realizar sus compras de fin de año.

Los comerciantes indicaron que, ante la cercanía del cambio de año, vienen ofreciendo promociones y prendas multicolor, que combinan los tres tonos más solicitados, permitiendo a los compradores atraer prosperidad, amor y bienestar en una sola prenda.

OFERTAS EN TODAS LAS TALLAS

La ropa interior femenina es la que actualmente se encuentra en mayor oferta; sin embargo, la ropa interior masculina, especialmente los boxer, está casi agotada debido a la alta demanda registrada en los últimos días. Los precios pueden variar desde dos soles por unidad, aunque quienes compran al por mayor acceden a descuentos especiales.

Las prendas más buscadas son aquellas que incluyen frases llamativas y estampados festivos, tanto en boxer para hombres como en calzones para mujeres, disponibles en tallas para grandes y pequeños.

En cuanto a los precios, la ropa interior femenina puede costar desde dos soles la unidad, dependiendo del diseño y la calidad, mientras que el boxer masculino puede alcanzar los seis soles.

Tanto Gamarra como otros mercados de la capital se han convertido en el principal punto de venta para quienes buscan iniciar el 2026 con buena fortuna.