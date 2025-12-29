José Jerí participó en Adoptatón 2025 con decenas de perritos y gatitos

Decenas de mascotas rescatadas, entre perros y gatos, fueron las protagonistas de una nueva edición de la Adoptatón 2025, una jornada solidaria que busca brindarles un nuevo hogar responsable gracias al apoyo de personas comprometidas con el bienestar animal. El evento se desarrolló frente a la Plaza de Armas de Lima y contó con la participación del presidente de transición, José Jerí.

En total, fueron 32 perritos, entre cachorros y adultos, así como 25 gatitos, todos ellos desparasitados y medicados; además, los animales adultos ya contaban con esterilización, garantizando condiciones óptimas para su adopción y cuidado responsable.

Para adoptar una mascota, los requisitos fueron sencillos: toda la familia debe estar de acuerdo con la decisión, se debe presentar DNI, recibo de luz y, sobre todo, asumir el compromiso de brindar un entorno seguro, estable y lleno de cuidados al animal adoptado.

Durante su intervención, el mandatario José Jerí alertó que en el país existirían aproximadamente seis millones de animales abandonados, y sostuvo que las políticas públicas actuales no están siendo suficientes para enfrentar esta problemática social.

“Tenemos que ver en qué están fallando las políticas; no solo es un tema de presupuesto, sino de voluntad de las autoridades, porque si no hay voluntad, por más recursos que existan, no se va a cumplir”, expresó el presidente de transición.

AUTORIDADES BUSCAN REFORZAR LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS ANIMALES

En otro momento, Jerí se refirió a los casos de maltrato animal que se vienen difundiendo en redes sociales y fue enfático en señalar que no se debe permitir ningún tipo de violencia contra las mascotas.

Esta Adoptatón 2025 fue organizada por el Poder Ejecutivo, en coordinación con la Fundación Rayito y la Municipalidad Metropolitana de Lima y busca fomentar la adopción responsable y fortalecer la protección animal en el país.