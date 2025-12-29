La Victoria: encapuchados obligan a víctima a arrodillarse para robarle su camioneta

La ola de criminalidad en Lima continúa en aumento. Esta vez, el distrito de La Victoria fue escenario de un violento robo de vehículo, luego de que delincuentes armados interceptaran a un conductor en la cuadra 5 de la avenida Campodónico, despojándolo de su camioneta a punta de pistola.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento exacto en el que los sujetos llegan en una camioneta de lujo y reducen a la víctima, quien se encontraba estacionada frente a su vivienda junto a su pareja.

En las imágenes se observa cómo los asaltantes, encapuchados y con armas en la mano, obligan al conductor a arrodillarse para luego quitarle las llaves, sus pertenencias y huir con la camioneta de marca Hyundai con rumbo desconocido.

VECINOS DENUNCIAN ZONA OSCURA E INSEGURA

De acuerdo con testimonios de los vecinos, la avenida Campodónico presenta escasa iluminación y poco tránsito vehicular durante la noche, una situación que sería aprovechada por bandas criminales para cometer robos, mientras que la Policía Nacional del Perú ya inició las investigaciones para identificar a los responsables y lograr la recuperación del vehículo robado.