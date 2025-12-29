Presidente del IGP: “Somos un país sísmico, pero no tenemos cultura de prevención”

El último fin de semana se registró un movimiento telúrico de 6.0 de magnitud que tuvo como epicentro Chimbote, el cual no solo fue sentido en la región, sino que en otras ciudades de la costa peruana. Ante ello, el presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, reveló que los sismos continuarían registrándose en el territorio nacional.

Además, Tavera hizo un llamado a los pobladores del país, para que se preparen ante cualquier movimiento de gran magnitud, ya que no se suscita uno de gran escala, por lo que las personas deberían tener mayor información sobre los desastres naturales.

“Somos un país sísmico. Venimos diciendo que lo más extraño es que no ocurren sismos. Lo primero que debemos preguntarnos es: Yo vivo en Lima, pero ¿cuándo ocurrió el último gran sismo? En el año 1974 ocurrió un sismo de magnitud 7.7, lo que significa que tiene que repetirse (…) Los sismos son cíclicos, vuelven en el tiempo (…) No tenemos cultura de prevención, la cual es la que muchos necesitan”, declaró.

MENSAJE A LA CIUDADANÍA

Ante los constantes movimientos telúricos que se registran no solo en el Perú, sino en otros países del mundo, el presidente del IGP hizo un llamado a la ciudadanía para que puedan reforzar sus viviendas, así como también a la realización de simulacros entre familias.