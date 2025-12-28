Jesús María: detienen a sujeto que simulaba portar arma para robar en comercios

Un sujeto fue detenido por el Serenazgo de Jesús María tras ser acusado de cometer una serie de robos bajo una modalidad intimidante en plena vía pública. El individuo simulaba portar un arma de fuego para amenazar a personas que realizaban compras en comercios ubicados en zonas consideradas tranquilas del distrito, aprovechando la alta afluencia de público por las fiestas de fin de año.

Los hechos ocurrieron en la cuadra 1 de la calle Diego de Almagro, donde el presunto delincuente se acercaba a sus víctimas fingiendo extraer un arma desde el interior de su ropa. Este gesto era suficiente para generar temor y lograr que los ciudadanos entregaran celulares, billeteras y otras pertenencias sin oponer resistencia. Según se informó, el sujeto habría repetido esta acción en varios establecimientos del sector.

Robo con falsa arma generó persecución interdistrital

La intervención se produjo luego de que los gritos de una comerciante y de una víctima alertaran al personal de serenazgo. Al notar la presencia de los agentes municipales, el hombre emprendió la fuga por la avenida Garzón, continuó hacia la avenida Brasil y logró cruzar al distrito de Pueblo Libre. Pese a ello, fue seguido por Serenazgo de Jesús María, que coordinó la persecución con su par del distrito vecino.

Finalmente, el individuo fue reducido en Pueblo Libre y quedó bajo custodia municipal, a la espera de las diligencias correspondientes por parte de la Policía Nacional del Perú. De acuerdo con información del área de seguridad ciudadana, el detenido coincidiría con las características de una persona denunciada previamente por hechos similares en la zona. Las autoridades exhortaron a reforzar las denuncias para evitar que este tipo de delitos se repita durante la campaña comercial de fin de año.