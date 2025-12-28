ONPE presenta cédula referencial para las elecciones generales 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio a conocer el diseño referencial de la cédula de sufragio que se utilizará en las elecciones generales del 2026, un documento que destaca por su gran formato y por la cantidad de opciones que deberán marcar los ciudadanos. Según lo presentado, la papeleta mide aproximadamente 42 centímetros de ancho por 44 centímetros de largo, aunque estas dimensiones podrían modificarse en función del número final de organizaciones políticas habilitadas para participar en los comicios.

El subgerente de Producción Electoral de la ONPE, Juan Pang, explicó que este modelo se ha elaborado tomando como base un escenario de hasta 39 partidos políticos inscritos. Precisó además que, conforme a ley, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregará la versión definitiva de la cédula 30 días antes de la jornada electoral, una vez cerradas las inscripciones oficiales de las listas de candidatos.

Cédula electoral 2026: tamaño, columnas y tiempo de votación

De acuerdo con la información proporcionada, la cédula estará dividida en cinco columnas correspondientes a los distintos cargos en disputa: Presidencia de la República, Senado (nacional y distrital), Cámara de Diputados y Parlamento Andino. En el caso presidencial, el elector encontrará el símbolo de la agrupación política junto al rostro del candidato, mientras que para el Senado se incluirán espacios destinados al voto preferencial. La normativa vigente establece que cada ciudadano contará con un máximo de 60 segundos dentro de la cámara secreta para emitir su voto.

En relación con el proceso previo, la ONPE indicó que el sorteo para definir el orden de aparición de los partidos en la cédula se realizará el 12 de febrero de 2026. Por otro lado, la asesora de la jefatura nacional del organismo, Katiuska Valencia, negó que el JNE haya ejercido presiones sobre la institución respecto al voto digital, modalidad que fue descartada para estas elecciones tras una opinión técnica desfavorable del ente electoral. No obstante, señaló que aún esperan los resultados finales de una auditoría internacional y que la opción digital podría evaluarse para futuros procesos.